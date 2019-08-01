В Туапсинском районе автоледи сбила двух пешеходов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-01T12:04:21+03:00

Один из них погиб

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31 июля в 21:00 на 15 километре автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «МАЗДА-6» превысила скорость и наехала на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть под прямым углом к краю проезжей части слева на право, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате 63-летняя женщина погибла на месте ДТП, второй пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Светоотражающих элементов на их одежде не было.

Обстоятельства происшествия устанавливаются

На дорогах Кубани за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 22 ДТП, в которых 3 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 4 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU