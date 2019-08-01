На Кубани шесть сельхозкооперативов получат гранты на развитие

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-01T12:21:48+03:00

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В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подвели итоги конкурса по предоставлению грантов сельхозкооперативам. Победителями стали шесть фермерских объединений из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Крымского и Темрюкского районов. Они занимаются виноделием, овощеводством, производством сыров и развитием индустриальной аквакультуры.

- Им выделят 220 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Гранты профинансируют до 60 процентов затрат сельхозкооперативов. Средства должны быть израсходованы в течение 24 месяцев только по назначению, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2019 году на поддержку кубанского животноводства направят более 1 млрд рублей. Из краевого бюджета фермерам субсидируют затраты на реализованное молоко, содержание крупного рогатого скота, страхование в области животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU