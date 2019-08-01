OZ МОЛЛ вновь дарит VOLVO!

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-01T13:03:33+03:00

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Помните грандиозный розыгрыш автомобилей VOLVO в прошлом году? OZ МОЛЛ обещал и OZ МОЛЛ выполняет свои обещания – встречайте - с 1 августа стартует грандиозная акция #ozдаритвольво. На этот раз совместно с генеральными партнерами акции автомобильным холдингом «Техно-Темп» и официальным дилером Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань» будет разыграно четыре премиальных кроссовера VOLVO XC 40.

Для того, чтобы начать свою историю приключений, достаточно совершить покупку в магазинах OZ МОЛЛ с 1 августа 2019 года на сумму от 3 000 рублей, зарегистрировать чеки на стойке регистрации и на каждые 3 000 рублей в чеке получить купон на розыгрыш четырех автомобилей Volvo XC40, а также сорока невероятных подарков от партнеров акции – годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, туры выходного дня от одного из популярнейших отелей краснодарского края - комплекса Lavicon Hotel Collection 5*, подарочные сертификаты в магазин настоящих якутских бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff, ресторана самой изысканной грузинской кухни «Грузинские Каникулы», детского интерактивного парка ZKidZCity, студии красоты и магазина профессиональной косметики «Бюро красивых услуг», самого модного кинотеатра Формулы Кино OZ, сети гипермаркетов ОКЕЙ, подарки от спортивного магазина Декатлон и магазина парфюмерии и косметики Стокманн Косметика!

Volvo Car Кубань является официальным и единственным дилером премиум марки Volvo в Краснодарском крае. Дилерской центр открыл свои двери для клиентов в 2015 году и по сей день представляет целую культуру, богатое наследие и уникальный мир шведского бренда. Volvo непрерывно создает инновации для улучшения жизни людей и постоянно развивается в таких направлениях, как безопасность, качество и забота об экологии. Автомобили Volvo имеют статус одних из самых безопасных автомобилей в мире и завоевали ряд престижных мировых наград в области автомобилестроения. Так кроссовер ХС40 был признан лучшим автомобилем года и стал лауреатом «Европейский автомобиль года 2018». Премиальный среднеразмерный кроссовер ХС60 в 2018 году стал Всемирным автомобилем года, а ХС90 стал победителем премии «Внедорожник года 2019».

Volvo XC40, счастливыми обладателями которых станут 4 новых владельца - первый компактный кроссовер Volvo. Создан для мегаполиса. Создан Швецией. То, что нужно. Ничего лишнего. Дизайн и инновации XC40 сделают вашу жизнь легче, проще и приятнее.

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Насладитесь шопингом в OZ МОЛЛ. Только шопинг. Ничего лишнего.

Партнеры мероприятия: Техно-Темп, VOLVO CAR Кубань.

ИСТОЧНИК KP.RU