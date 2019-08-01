СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-01T13:04:39+03:00

В Ленинградском районе у мужчины нашли шприц с дезоморфином Фото: Архив "КП"

За хранение запрещенных веществ ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции получили информацию о том, что в доме 56-летнего местного жителя могут быть наркотики. Во время осмотра жилища мужчины нашли инъекционный шприц с жидкостью темно-коричневого цвета.

- Экспертиза подтвердила, что это дезоморфин общей массой 0, 44 грамма. Хозяина задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что хранил запрещенное вещество для личного употребления,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU