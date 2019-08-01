Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом
Ученики сочинского «Сириуса» создали система удаленного управления флотом. Эта система позволяет оператору управлять флотилией судов, находясь на суше. Они предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой, а интерфейс снабдили технологией дополненной реальности.
- Такая разработка может снизить риск аварий на воде, а также добавить 15 процентов к грузоподъемности каждого судна за счет экономии на системах жизнеобеспечения экипажа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
У проекта уже есть потенциальный заказчик, который заинтересован в его внедрении. Но ребятам предстоит еще потрудиться над созданием безэкипажных систем совместно с партнерами проекта.
В октябре разработчики планируют зарегистрировать авторское свидетельство на программное обеспечение, а также подать заявку на патент.
ИСТОЧНИК KP.RU