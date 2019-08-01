2019-08-01T13:17:50+03:00
Общество

Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом

Они предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Ученики сочинского «Сириуса» создали система удаленного управления флотом. Эта система позволяет оператору управлять флотилией судов, находясь на суше. Они предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой, а интерфейс снабдили технологией дополненной реальности.

- Такая разработка может снизить риск аварий на воде, а также добавить 15 процентов к грузоподъемности каждого судна за счет экономии на системах жизнеобеспечения экипажа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

У проекта уже есть потенциальный заказчик, который заинтересован в его внедрении. Но ребятам предстоит еще потрудиться над созданием безэкипажных систем совместно с партнерами проекта.

В октябре разработчики планируют зарегистрировать авторское свидетельство на программное обеспечение, а также подать заявку на патент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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