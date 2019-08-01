В Павловском районе брат обокрал сестру
В дежурную часть Павловского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее сумки кто-то украл деньги.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они установили круг лиц, которые были вхожи в дом заявительницы.
Вскоре по подозрению в совершении кражи задержали 36-летнего брата потерпевшей. Он признался, что когда был пьян, похитил деньги, принадлежащие его родственнице.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 5 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU