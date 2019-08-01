2019-08-01T13:54:22+03:00
Общество

В Краснодаре почистят фонтаны

Работы продлятся два дня – 2 и 3 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре ровно в середине сезона фонтанов специалисты спустят воду, проведут санитарную обработку чаш, проверят системы подачи и фильтрации, при необходимости заменят насосы, фонари, форсунки и электрокабели. Работы продлятся всего два дня - 2 и 3 августа.

Ежегодно специалисты меняют или заново закрепляют большое число форсунок внутри чаш. Их повреждают любители купаться в фонтанах и перекрывать струи.

В кубанской столице работают девять муниципальных фонтанов, а также комплексы в Чистяковской роще и Городском саду.

- На чистку отключат фонтаны: по Красной у здания ЗСК, в скверах Дружбы и имени Жукова, на пересечении Красной и Бабушкина, у кинотеатра «Аврора», на бульваре Платановом в ЮМР, возле Дома книги, на Главной городской площади, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре рекламные вывески приводят к единому стилю. Благодаря этому город избавляется от визуального мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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