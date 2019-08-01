2019-08-01T14:21:02+03:00
Общество

В Сочи ввели дополнительную электричку для футбольных болельщиков

Последний поезд будет отправляться в 0:40
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Болельщиков призывают пользоваться "Ласточкой"Болельщиков призывают пользоваться "Ласточкой"
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4 августа в 21:30 на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» принимает «Уфу». Эта игра станет второй домашней для «барсов», в первой игре против «Зенита» клуб поддерживали более 35 тысяч зрителей.

Многие из них жаловались на трудности в пути. В клубе сообщили, что теперь в расписание добавлен дополнительный рейс «Ласточки». Он отправится от Олимпийского парка в Сочи в 0:40.

- Приехать на игру можно также на электричке: отправление из центра Сочи в 18:10 (в 17:06 из Лазаревского), прибытие на станцию «Олимпийский парк» в 18:54. У вас будет достаточно времени, чтобы в спокойном режиме добраться до входных групп и принять участие в развлекательной программе на стадионе, - заверили в пресс-службе ФК «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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