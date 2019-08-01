Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-01T14:28:18+03:00

Грозы, ливень и град ожидаются в крае

В крае ожидаются град, грозы и усиление ветра

Изменить размер текста: A A

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае 1 августа. Оно действует по всей территории региона без исключений. Ожидаются град, грозы, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

- 1 августа в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 19-24 м/с. На малых реках водотоках ожидается подъемы уровней воды, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU