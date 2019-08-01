Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае 1 августа. Оно действует по всей территории региона без исключений. Ожидаются град, грозы, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.
- 1 августа в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 19-24 м/с. На малых реках водотоках ожидается подъемы уровней воды, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»