2019-08-01T14:28:18+03:00
Происшествия

Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение

В крае ожидаются град, грозы и усиление ветра
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Грозы, ливень и град ожидаются в краеГрозы, ливень и град ожидаются в крае
Изменить размер текста:

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае 1 августа. Оно действует по всей территории региона без исключений. Ожидаются град, грозы, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

- 1 августа в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 19-24 м/с. На малых реках водотоках ожидается подъемы уровней воды, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сносят очередной самострой на улице Тургенева
В Сочи ввели дополнительную электричку для футбольных болельщиков
В Краснодаре почистят фонтаны
В Павловском районе брат обокрал сестру
Орлята возводят международные мосты
Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом
В Ленинградском районе у мужчины нашли шприц с дезоморфином
OZ МОЛЛ вновь дарит VOLVO!
В Краснодаре в школе № 63 установят спортплощадку с футбольным полем и беговой дорожкой
На Кубани шесть сельхозкооперативов получат гранты на развитие
В Туапсинском районе автоледи сбила двух пешеходов
На Кубани разыскивают 25-летнюю жительницу Красноярского края
Бывшему вице-мэру Краснодара Дине Бойченко вынесли приговор
В Белореченском районе заместитель начальника МВД и его подчиненный пойдут под суд за взятку
Дан старт продажам квартир в 22 литере микрорайона «Губернский»
В Сочи башня на горе Ахун закрыта на неопределенный срок
На Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок
В Крымске двухлетняя девочка застряла в детском стульчике
В Краснодаре отремонтировали основной подъезд к Славянскому кладбищу
На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»
В Краснодарском крае начало августа будет дождливым
В Сочи в городской больнице установили новый флюорограф
Температура воды в Черном море 1 августа 2019: комфортнее всего купаться в Джубге
В Краснодаре расскажут о зарождении кинематографа
На Кубани спецназ ЮВО «уничтожил» диверсантов в городских условиях
В Краснодаре сотрудница банка следила за счетами мужа во время развода