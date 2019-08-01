2019-08-01T14:48:08+03:00
Общество

В Краснодаре сносят очередной самострой на улице Тургенева

Незаконный ларек стоял на зеленой зоне
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Незаконный объект на улице Тургенева в Краснодаре Фото: krd.ruНезаконный объект на улице Тургенева в Краснодаре Фото: krd.ru
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В Краснодаре начался снос самостроя на улице Тургенева 115/1. Этот торговый пункт появился на зеленой зоне между двухэтажными домами.

Помещение, площадью 51 квадратный метр построили в 2016-м году. И еще на этапе строительства администрация города подала иск в суд о сносе. Суд поддержал требования властей, решение устоялось в апелляции.

— За последние два года в Краснодаре убраны около 600 различных незаконных объектов. В 2019-м году по решению суда демонтированы 23 капитальных объекта, этот станет 24-м, — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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