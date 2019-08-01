В Кавказском заповеднике закрыли для посещения озера Дзитаку из-за паломничества туристов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-01T15:52:21+03:00

Штраф за нарушение запрета – от 3 до 4 тысяч рублей

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В Кавказском заповеднике туристы массово нарушают правила посещения и отклоняются от официального маршрута «Урочище Медвежьи ворота – лагерь Холодный» в сторону озер в долине реки Дзитаку. Это уникальное место, где растут редкие водно-болотные растения и сфагновые мхи, которые в этой части Кавказа не встречаются.

- Если раньше, даже в то время, когда по долине Уруштена проходил плановый всесоюзный туристический маршрут, посещение долины Дзитаку было крайне редким, то в последние годы паломничество в озерную долину начинает приобретать массовый характер, - сообщают в Кавказском заповеднике.

Туристы нарушают запреты и останавливаются на стоянку в долине, купаются в озере и моют посуду. Люди вытаптывают растения, нарушается гидрологический режим.

- Со временем все это неизбежно приведет к деградации озерно-болотного комплекса. В связи с этим, руководством Кавказского заповедника, на основании научных доводов, было принято решение - не открывать радиальный выход маршрута №8а к дзитакским озерам. Более того, велика вероятность, что посещение озер будет запрещено и в 2020 году, - рассказали в заповеднике.

Штраф за нарушение запрета – от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, из-за высокой нагрузки в будущем изменят и другие туристические маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU