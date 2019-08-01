На Кубани для отдыха открыты порядка 450 пляжей
В Центре ГИМС на учете состоит 492 пляжа, расположенных на территории Краснодарского края. Из них 452 прошли освидетельствование и допущены к эксплуатации.
- При этом, каждый год на Кубани во время отдыха на пляжах гибнут люди. Одна из причин - недостаточное благоустройство пляжных территорий, - пишет Юг Times.
В данный момент самыми благоустроенными и оборудованными являются пляжи в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также Анапе и Геленджике.
Стоит добавить, что за состоянием кубанских пляжей следят специально созданные «мобильные патрули». В их состав входят чиновники, сотрудники Росгвардии,МЧС, ГИМС, Роспотребнадзора. Они не только оценивают наличие спасательных и медицинских постов, а также проверяют работу точек общепита и гостиниц.
Добавим, «КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 1 августа. В Новороссийске и Геленджике купаться прохладнее всего - +25,1 градусов, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее.
ИСТОЧНИК KP.RU