На Кубани для отдыха открыты порядка 450 пляжей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-01T16:07:06+03:00

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В Центре ГИМС на учете состоит 492 пляжа, расположенных на территории Краснодарского края. Из них 452 прошли освидетельствование и допущены к эксплуатации.

- При этом, каждый год на Кубани во время отдыха на пляжах гибнут люди. Одна из причин - недостаточное благоустройство пляжных территорий, - пишет Юг Times.

В данный момент самыми благоустроенными и оборудованными являются пляжи в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также Анапе и Геленджике.

Стоит добавить, что за состоянием кубанских пляжей следят специально созданные «мобильные патрули». В их состав входят чиновники, сотрудники Росгвардии,МЧС, ГИМС, Роспотребнадзора. Они не только оценивают наличие спасательных и медицинских постов, а также проверяют работу точек общепита и гостиниц.

Добавим, «КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 1 августа. В Новороссийске и Геленджике купаться прохладнее всего - +25,1 градусов, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU