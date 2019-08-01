В Новороссийске сожгли дорогой автомобиль
Полиция Новороссийска ищет злоумышленника, который ночью 31 июля 2019 года поджег дорогую иномарку. Инцидент произошел на перекрестке улиц Исаева и Шевченко. В соцсетях уже появилось видео, снятое камерами наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю, поливает его горючей жидкостью, поджигает и скрывается с места преступления.
- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 31 июля в 00:40. Спустя 16 минут его полностью ликвидировали, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Поджог машины в Новороссийске.Максим ОСОКИН
В данный момент решается во вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск злоумышленника.
Напомним, на Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок. На водителя завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU