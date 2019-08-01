2019-08-01T16:23:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске сожгли дорогой автомобиль

Злоумышленник попал в объектив камер наблюдения
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Полиция Новороссийска ищет злоумышленника, который ночью 31 июля 2019 года поджег дорогую иномарку. Инцидент произошел на перекрестке улиц Исаева и Шевченко. В соцсетях уже появилось видео, снятое камерами наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю, поливает его горючей жидкостью, поджигает и скрывается с места преступления.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 31 июля в 00:40. Спустя 16 минут его полностью ликвидировали, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Поджог машины в Новороссийске.Максим ОСОКИН

В данный момент решается во вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск злоумышленника.

Напомним, на Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок. На водителя завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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