В Новороссийске сожгли дорогой автомобиль

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-01T16:23:17+03:00

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Полиция Новороссийска ищет злоумышленника, который ночью 31 июля 2019 года поджег дорогую иномарку. Инцидент произошел на перекрестке улиц Исаева и Шевченко. В соцсетях уже появилось видео, снятое камерами наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к автомобилю, поливает его горючей жидкостью, поджигает и скрывается с места преступления.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 31 июля в 00:40. Спустя 16 минут его полностью ликвидировали, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723519" frameborder="0"></iframe> Поджог машины в Новороссийске.Максим ОСОКИН

В данный момент решается во вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется розыск злоумышленника.

Напомним, на Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок. На водителя завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU