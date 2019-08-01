2019-08-01T16:35:04+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение на ул. Карасунская Набережная

Это связано с ремонтом дороги
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 5 августа по 31 октября 2019 года закроют движение транспорта по ул. Карасунская Набережная между домами № 183 и 257. Это связано с проведением капитального ремонта данного участка.

- Вместо гравийного покрытия здесь уложат асфальтобетонное. Также специалисты проложат ливневку и заменят все подземные коммуникации. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Завершить все работы на данном участке ул. Карасунская Набережная планируют 31 октября 2019 года.

Стоит добавить, что в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства организовали объезд этого участка дороги. Водителям рекомендуют строго следовать указаниям временных дорожных знаков.

Напомним, в Краснодаре отремонтировали основной подъезд к Славянскому кладбищу. Сейчас на участке устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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