2019-08-01T17:15:49+03:00
Общество

В Краснодаре сдадут самый старый долгострой

Работы в ЖК «Феникс» завершит до конца 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре до конца 2019 года сдадут самый старый долгострой - ЖК «Феникс» по ул. Мачуги, 2. Его строительство началось в 2003 году, а в 2005 компания «Стройинтеркомплекс» прекратила деятельность, оставив дольщиков без обещанных квартир. Нового застройщика удалось найти лишь через 15 лет.

- Из краевого и городского бюджета выделили 124 млн рублей на проектирование и прокладку сетей тепло- и водоснабжения, а также канализации. Работы на объекте практически завершены, сдача дома намечена на конец августа 2019 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также ведутся работы в ЖК «Фреш» по ул. Валерия Гассия, 4/7. Его начали возводить в 2014 году, но в 2016 стройка остановилась. На сегодняшний день новый застройщик завершил работы на 80%. Дольщики получат свои 288 квартир в начале 2020 года.

Сейчас в Краснодарском крае порядка 80 проблемных ЖК. В основном они расположены в крупных городах – Краснодаре, Новороссийске, Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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