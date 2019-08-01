Сочинец пойдет под суд за подготовку убийства знакомого

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-01T17:45:38+03:00

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В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Сочи. Ело обвиняют в приготовлении убийства по найму.

- Как установило следствие, злоумышленник задумал убийство своего 41-летнего знакомого, который состоял в близких отношениях с его бывшей супругой. В апреле 2019 года он обратился к своему 45-летнему знакомому, которому и предложил совершить преступление. За это он обещал вознаграждение в 1 млн рублей. Мужчина дал согласие, но сообщил о данном факте в полицию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник предоставил «исполнителю» информацию об адресах, где часто бывает жертва, а также его фотографию. В мае 2019 года «киллер» сообщил злоумышленнику, что его заказ выполнен. При передаче денег обвиняемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, на Кубани мужчина получил смертельную травму, ходил с ней месяц, потом упал и умер.

ИСТОЧНИК KP.RU