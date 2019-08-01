2019-08-01T18:13:21+03:00
Общество

Детский закон на Кубани эффективно работает

За 11 лет его действия в семьи возвратили 215 тысяч несовершеннолетних
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Сегодня 1 августа 2019 года исполняется ровно 11 лет с момента принятия, так называемого, «Детского закона» в Краснодарском крае. Он запрещает несовершеннолетним находится в общественных местах после 22:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

- За время действия закона в семьи возвратили более 215 тысяч детей, которые находились на улице в ночное время. При этом, если в 2008 году задерживали более 1200 подростков в сутки, то в 2019 году эта цифра сократилась до 35 человек. Также в крае на 50% снизился уровень подростковой преступности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С обнаруженными в общественных местах в неположенное время детьми и их семьями работают сотрудники правоохранительных органов и организаций, которые осуществляют профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это позволяет не только выявить неблагополучные семьи, но и , зачастую, предотвратить возможные правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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