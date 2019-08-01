2019-08-01T18:35:48+03:00
Происшествия

Рядом с Архипо-Осиповкой прошел смерч

Буйство стихии попало на видео
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Черноморском побережье Кубани сохраняется вероятность образования смерчей. Сегодня 1 августа 2019 года водяная воронка диаметром несколько десятков метров была замечена недалеко от поселка Архипо-Осиповка. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

- Смерч сформировался в нескольких сотнях метрах от берега. Опасности для людей он не представлял, так как не вышел на берег, а распался в акватории Черного моря, - пишут Кубанские новости.

Смерч а Архипо-Осиповке.Максим ОСОКИН

Стоит отметить, что для Черноморского побережья Краснодарского края образование смерчей – дело привычное. Наибольшее количество воронок регистрируется обычно в августе и сентябре. Это обусловлено большой разницей температур воздуха и воды.

Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае 1 августа 2019 года. Оно действует по всей территории региона без исключений. Ожидаются град, грозы, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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