2019-08-01T19:08:22+03:00
Общество

На Кубани проверили все детские палаточные лагеря

Серьезных нарушений пожарной безопасности в них не обнаружили
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае специальные комиссии провели проверку всех восьми детских летних лагерей палаточного типа. Это связано с пожаром, который произошел в лагере в Хабаровском крае.

- Детские палаточное лагеря работают в Ленинградском, Северском, Тбилисском, Курганинском, Темрюкском и Мостовском районах. На соответствие нормам противопожарной безопасности их проверяли специальные комиссии, в состав которых входили чиновники, полицейские, сотрудники министерства ГО и ЧС. В результате проверок грубых нарушений не выявили, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что каждая новая смена в детских лагерях палаточного типа начинается с инструктажей и тренировок. Также определяют внештатные пожарные команды.

Безопасности детского отдыха в Краснодарском крае уделяется особое внимание. В частности, краевое министерства ГО и ЧС следит за состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционов. С начала года, в результате проведенных проверок, были закрыты 130 аттракционов в Анапе, Геленджике и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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