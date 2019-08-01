2019-08-01T19:49:15+03:00
Общество

В Краснодарском крае в августе пройдет более 40 туристических событий

Жителям и гостям края скучать не придется
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае на август 2019 года намечено проведение более 40 туристических событий. Жителей и гостей Кубани приглашают на фестивали, эногастрономические праздники и тематические выставки.

- В частности, 2 августа 2019 года в Абрау-Дюрсо отметят «День рождения игристого». Жители и гости края смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах от известных сомелье, посетить спортивные и танцевальные тренинги, а также увидеть яркую концертную программу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в станице Голубицкой стартовал четырехдневный Международный фестиваль «Тамань – полуостров свободы». В Сочи с 9 по 11 августа пройдет мероприятие под названием «Звездопад Персеиды». Его участников приглашают на экскурсию по звездному небу, совершить которое можно при помощи телескопа. 10 августа начнется традиционный фестиваль виноградарства и виноделия «Таманская лоза – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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