В Анапе появится дорога-дублер улицы Парковой

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-02T07:45:32+03:00

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Двухполосная дорога шириной 7,5 метра по улице Утесова соединит улицу Мирную и Анапское шоссе. С одной стороны территорию благоустроят: посадят цветы и деревья, оборудуют современные парковки.

- Реализация задуманного займет и дорога, которая станет «дублером» улицы Парковой, начнет действовать в первой половине 2020 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Осматривая территорию, где пройдет новая дорога, Юрий Поляков заметил магазин, открытый в одном из боксов гаражно-строительного кооператива. Он дал поручение его проверить.

Выяснилось, что магазин расположен здесь в нарушение всех норм законодательства, внутри также наши множество санитарных нарушений. Его закроют. Под снос пойдут и другие незаконные пристройки к зданиям гаражей, занимающие муниципальную землю.

Напомним, в Краснодаре с 5 августа по 31 октября 2019 года закроют движение транспорта по ул. Карасунская Набережная между домами № 183 и 257. Это связано с проведением капитального ремонта данного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU