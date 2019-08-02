Академию волейбола планируют открыть в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-02T08:25:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице появится Академия волейбола. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В четверг, 1 августа, он побывал на открытой тренировке женского в клуба «Динамо».

- В команды будут отбирать самых одаренных юных волейболистов всех возрастных групп. Это позволит бороться за самые высокие спортивные результаты. По этому пути сейчас идут футбольный и баскетбольный клубы кубанской столицы. Спортивную школу должна возглавить двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских Игр Любовь Соколова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в состав «Динамо» входят молодые, но уже очень опытные игроки. А в межсезонье краснодарская команда пополнилась сильными волейболистками.

ИСТОЧНИК KP.RU