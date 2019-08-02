2019-08-02T08:34:53+03:00
Здоровье

На Кубани более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО

Это на 26 процентов больше, чем в прошлом году
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В Краснодарском крае с начала 2019 года лечение с применением ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования получили около 1300 жительниц края. Это на 26 процентов больше, чем в предыдущем году.

Постоянно совершенствуется оказание медпомощи, внедряются современные методики. Из-за этого по отношению к предыдущему году вырос и процент эффективности проведения метода.

- ЭКО проводится в рамках реализации Национального проекта «Демография». Его цель - повышение рождаемости в крае к 2024 году. Сумма финансирования за счет средства обязательного медицинского составит более 1,4 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Напомним, в Сочи в городской больнице установили новый флюорограф. Из краевого бюджета на это выделили 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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