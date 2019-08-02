Температура воды в Черном море 2 августа 2019: комфортнее всего купаться в Сочи

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-02T09:03:12+03:00

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе Фото: Александра ПОДУШКО

Самого высокого значения температура воды достигла в Туапсе

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 2 августа.

В Новороссийске и Геленджике купаться прохладнее всего - +25,3 градуса, в Анапе на 0,1 градус теплее.

Напомним, на Черноморском побережье Кубани сохраняется вероятность образования смерчей. Вчера, 2 августа, водяная воронка диаметром несколько десятков метров была замечена недалеко от поселка Архипо-Осиповка.

2 августа водичка в Джубге составляет 25,5 градусов, в Туапсе – 25,7 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26,2, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26,9 градусов.

- На Черноморском побережье возможны небольшие осадки, гроза. Температура воздуха ночью опустится до 17-22 градусов, днем воздух прогреется до +30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU