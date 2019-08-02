СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-02T09:18:54+03:00

Также установят ограждения по всему периметру крыши

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В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках. В одном из домов по Ставропольской, 113 работы уже завершены.

Многоэтажка была построена в 1963 году. Капитального ремонта кровли здесь не было более 20 лет. Благодаря высокому проценту собираемости платежей, дом включили в программу капитального ремонта.

- Рабочие полностью разобрали старую кровлю, укрыли все 800 квадратных метров крыши изоляционным материалом, затем уложили утеплитель, сделали стяжку и постелили два слоя современного рулонного материала. Также установили ограждения по всему периметру, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в этом году Краснодаре разные виды работ, связанные с капитальным ремонтом многоквартирного жилья, выполнят в 381 доме.

Напомним, в Краснодаре до конца 2019 года сдадут самый старый долгострой - ЖК «Феникс» по ул. Мачуги, 2. Его строительство началось в 2003 году, а в 2005 компания «Стройинтеркомплекс» прекратила деятельность, оставив дольщиков без обещанных квартир. Нового застройщика удалось найти лишь через 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU