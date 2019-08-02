2019-08-02T09:18:54+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках

Также установят ограждения по всему периметру крыши
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках. В одном из домов по Ставропольской, 113 работы уже завершены.

Многоэтажка была построена в 1963 году. Капитального ремонта кровли здесь не было более 20 лет. Благодаря высокому проценту собираемости платежей, дом включили в программу капитального ремонта.

- Рабочие полностью разобрали старую кровлю, укрыли все 800 квадратных метров крыши изоляционным материалом, затем уложили утеплитель, сделали стяжку и постелили два слоя современного рулонного материала. Также установили ограждения по всему периметру, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в этом году Краснодаре разные виды работ, связанные с капитальным ремонтом многоквартирного жилья, выполнят в 381 доме.

Напомним, в Краснодаре до конца 2019 года сдадут самый старый долгострой - ЖК «Феникс» по ул. Мачуги, 2. Его строительство началось в 2003 году, а в 2005 компания «Стройинтеркомплекс» прекратила деятельность, оставив дольщиков без обещанных квартир. Нового застройщика удалось найти лишь через 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны
В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмы
Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей
Температура воды в Черном море 2 августа 2019: комфортнее всего купаться в Сочи
На Кубани более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО
Академию волейбола планируют открыть в Краснодаре
В Анапе появится дорога-дублер улицы Парковой
На Кубани в ДТП с тремя машинами два человека погибли и четверо пострадали
В Краснодарском крае в августе пройдет более 40 туристических событий
На Кубани проверили все детские палаточные лагеря
Рядом с Архипо-Осиповкой прошел смерч
Детский закон на Кубани эффективно работает
Сочинец пойдет под суд за подготовку убийства знакомого
В Краснодаре сдадут самый старый долгострой
В Краснодаре ограничат движение на ул. Карасунская Набережная
ВТБ снижает ставки по ипотеке
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Новороссийске сожгли дорогой автомобиль
На Кубани для отдыха открыты порядка 450 пляжей
В Кавказском заповеднике закрыли для посещения озера Дзитаку из-за паломничества туристов
В Краснодаре сносят очередной самострой на улице Тургенева
Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение
В Сочи ввели дополнительную электричку для футбольных болельщиков
В Краснодаре почистят фонтаны
В Павловском районе брат обокрал сестру
Орлята возводят международные мосты
Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом