2019-08-02T09:40:29+03:00
Происшествия

Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей

Прокуратура края провела проверку
Александра ПОДУШКО
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Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублейОрганизации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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За первое полугодие 2019 года сотрудники ведомства выявили более 7 тысяч нарушений законодательства об оплате труда. Чтобы граждане получили свои законно заработанные деньги, к административной ответственности было привлечено 217 лиц, к дисциплинарной - 126.

Мерами прокурорского реагирования защищены права 3975 граждан, которым не выплатили более 210 миллионов рублей.

- Должниками оказались АО «Еянский элеватор», ЗАО «Новокубанское», один индивидуальный предприниматель, ООО «Русский стиль-97» . Также свыше 74 миллионов рублей не выплатила фирмы «Санги-Стиль» своим работникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки нашли и другие правонарушения. Так, на ПК «Завод строительных материалов» вопреки требованиям трудового законодательства минимальная зарплата была меньше установленной.

Многие индивидуальные предприниматели не оформляют с работниками трудовые договоры. Таких нарушителей привлекли к административной ответственности по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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