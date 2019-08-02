В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-02T10:06:23+03:00

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Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мужчина с 2009 до 2012 годы заключал с гражданами договоры купли-продажи квартир в 3-этажной многоэтажке, расположенной по улице Горького в поселке Пашковский.

- У лжезастройщика не было финансовой и правовой возможности исполнить свои обязательства. Он специально вводил покупателей в заблуждение. Показывал им территорию, на которой появится дом, размещал в СМИ рекламу, а также создавал видимость строительных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От его действий пострадал 21 дольщик, общей ущерб составил свыше 22 миллиона рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU