2019-08-02T10:06:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмы

Он обманул дольщиков на 22 миллиона рублей
Поделиться:
В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмыВ Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мужчина с 2009 до 2012 годы заключал с гражданами договоры купли-продажи квартир в 3-этажной многоэтажке, расположенной по улице Горького в поселке Пашковский.

- У лжезастройщика не было финансовой и правовой возможности исполнить свои обязательства. Он специально вводил покупателей в заблуждение. Показывал им территорию, на которой появится дом, размещал в СМИ рекламу, а также создавал видимость строительных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От его действий пострадал 21 дольщик, общей ущерб составил свыше 22 миллиона рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны
Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей
В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках
Температура воды в Черном море 2 августа 2019: комфортнее всего купаться в Сочи
На Кубани более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО
Академию волейбола планируют открыть в Краснодаре
В Анапе появится дорога-дублер улицы Парковой
На Кубани в ДТП с тремя машинами два человека погибли и четверо пострадали
В Краснодарском крае в августе пройдет более 40 туристических событий
На Кубани проверили все детские палаточные лагеря
Рядом с Архипо-Осиповкой прошел смерч
Детский закон на Кубани эффективно работает
Сочинец пойдет под суд за подготовку убийства знакомого
В Краснодаре сдадут самый старый долгострой
В Краснодаре ограничат движение на ул. Карасунская Набережная
ВТБ снижает ставки по ипотеке
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Новороссийске сожгли дорогой автомобиль
На Кубани для отдыха открыты порядка 450 пляжей
В Кавказском заповеднике закрыли для посещения озера Дзитаку из-за паломничества туристов
В Краснодаре сносят очередной самострой на улице Тургенева
Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение
В Сочи ввели дополнительную электричку для футбольных болельщиков
В Краснодаре почистят фонтаны
В Павловском районе брат обокрал сестру
Орлята возводят международные мосты
Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом