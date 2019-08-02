Житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны
Полицейские Калининского района нашли у ранее судимого 38-летнего местного жителя в доме запрещенные вещества. Их изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, каннабис (марихуана) общей массой около 500 граммов.
- В отношении 38-летнего мужчины завели уголовное дело. Он обвинялся в незаконном приобретении, хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Суд назначил местному жителю наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в Ленинградском районе у мужчины нашли шприц с дезоморфином. За хранение запрещенных веществ ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU