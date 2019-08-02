2019-08-02T10:36:47+03:00
Общество

В Краснодарском крае назначили нового Азово-Черноморского природоохранного прокурора

Им стал старший советник юстиции Сушков Олег Владимирович
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
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Приказом Генерального прокурора РФ назначили нового Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Краснодарского края. Им стал старший советник юстиции Сушков Олег Владимирович.

Олег Владимирович в 2003 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция».

- В органах прокуратуры региона служит с сентября 2003 года. Он работал в должностях: помощника, старшего помощника прокурора Западного \ округа Краснодара, заместителя прокурора Мостовского района, заместителя прокурора Новороссийска, заместителя прокурора Адлерского района Сочи, начальника отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, Павел Абрамчик возглавил управление по жилищным вопросам Краснодара. Его кандидатуру представил Евгений Первышов на внеочередном 78-м заседании городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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