2019-08-02T11:04:09+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе в лесу заблудились грибники

Им потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться домой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Двое жителей поселка Южного Белореченского района 1 августа около 13:00 приехали в лес, чтобы собрать грибы в районе села Вперед. Мужчины так вжились в роль «тихих» охотников, что охваченные азартом поиска грибов, отошли от дороги и заблудились.

Два часа они пытались самостоятельно найти дорогу обратно. После грибники позвонили спасателям. На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС».

- На автомобиле спасатели курсировали дорогу и подавали сигналы. Через час жители поселка Южного услышали звук сирены, и вышли на него. Грибников доставили к их автомобилю. Они не пострадали, помощь врачей им не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке задержали автомобиль браконьеров
На Кубани житель Сочи напал на полицейского
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В Сочи в микрорайоне Бытха незаконно вырубили 7 деревьев
На Кубани по факту ДТП с двумя погибшими возбуждено уголовное дело
В Краснодаре работают бесплатные спортивные занятия для детей
В Ленинградском районе предприниматель не платил зарплату разнорабочему
Дом культуры Северского района оснастили современной аппаратурой
В Геленджике осудили владельца «ГАЗа» за смертельный джиппинг
В Сочи рабочие начали восстанавливать размытый участок трассы
В Краснодарском крае назначили нового Азово-Черноморского природоохранного прокурора
Житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны
В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмы
Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей
В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках
Температура воды в Черном море 2 августа 2019: комфортнее всего купаться в Сочи
На Кубани более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО
Академию волейбола планируют открыть в Краснодаре
В Анапе появится дорога-дублер улицы Парковой