В Апшеронском районе в лесу заблудились грибники

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-02T11:04:09+03:00

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Двое жителей поселка Южного Белореченского района 1 августа около 13:00 приехали в лес, чтобы собрать грибы в районе села Вперед. Мужчины так вжились в роль «тихих» охотников, что охваченные азартом поиска грибов, отошли от дороги и заблудились.

Два часа они пытались самостоятельно найти дорогу обратно. После грибники позвонили спасателям. На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС».

- На автомобиле спасатели курсировали дорогу и подавали сигналы. Через час жители поселка Южного услышали звук сирены, и вышли на него. Грибников доставили к их автомобилю. Они не пострадали, помощь врачей им не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU