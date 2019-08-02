2019-08-02T11:16:43+03:00
Происшествия

В Сочи рабочие начали восстанавливать размытый участок трассы

С места ЧС вывезли более 70 самосвалов грунта
Александра ПОДУШКО
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Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»
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Рабочие начали работы по восстановлению насыпи на пострадавшем от паводка и оползня участке трассы А-147 Джубга – граница с Республикой Абхазией.

Напомним, в Сочи 25 июля 2019 года провалился асфальт на мосту по адресу Теневой переулок, 151. Причиной повреждения путепровода стал оползень, который сошел в реку Псахе. Из-за этого изменилось русло, и вода подмыла часть подпорной стены дороги.

За последние двое суток с места происшествия рабочие вывезли более 70 самосвалов грунта. Для дополнительной стабилизации подпорных стен сделано 95 процентов отверстий для установки анкеров типа «Титан».

- Убрали поврежденное дорожное покрытие. Также здесь забетонируют оставшиеся промоины, доступ к которым появился после демонтажа и извлечения обломков, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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