В Геленджике осудили владельца «ГАЗа» за смертельный джиппинг

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-02T11:39:16+03:00

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- В Геленджике осудили индивидуального предпринимателя. Он был признан виновным в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пп.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Следователями было установлено, что 32-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «ГАЗ» , он перевозил пассажиров за деньги по экскурсионным маршрутам в районе Геленджика. С взрослого брали 1300 рублей, с ребенка – 1100. Сама машина принадлежала 57-летнему индивидуальному предпринимателю.

В августе прошлого года 14 августа 2018 года в машине было 6 туристов - в том числе 2 ребенка. Машина ехала по горной местности в окрестностях села Возрождение. Мужчина совершал маневр, и тогда автомобиль опрокинулся в овраг.

В результате происшествия водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. 32-летний мужчина, который был за рулем, через два дня скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

О том автомобиль имеет неисправности тормозной системы и рулевого управления предприниматель и водитель знали заранее, но ничего не предприняли, чтобы устранить поломку.

Приговором суда владельцу «ГАЗа» назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также он заплатил двум потерпевшим в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU