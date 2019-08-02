Дом культуры Северского района оснастили современной аппаратурой

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-02T12:03:18+03:00

Теперь здесь есть звукоусилительная техника и светодиодный экран

Изменить размер текста: A A

На средства национального проекта «Культура» в зрительном зале ДК Северского района установили новые театральные кресла, также закуплена одежда для сцены, новая звуковая техника.

- В детской школе искусств в поселке Афипском в этом году провели капитальный ремонт коридора здания. В Черноморском ДК обновляют кровлю и хореографический зал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К 2024 году в регионе планируют увеличить число посещений организаций культуры на 15 процентов и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам культуры.

Общий объем финансирования нацпроекта «Культура» до 2024 года составляет порядка 720 миллиона рублей.

Напомним, ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом. Они предложили заменить экипаж на судне интеллектуальной автоматикой.

ИСТОЧНИК KP.RU