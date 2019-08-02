2019-08-02T12:22:34+03:00
Происшествия

В Ленинградском районе предприниматель не платил зарплату разнорабочему

Он задолжал ему 21 тысячу рублей
Александра ПОДУШКО
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В Ленинградском районе предприниматель не платил зарплату разнорабочемуВ Ленинградском районе предприниматель не платил зарплату разнорабочемуФото: Архив "КП"
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В Ленинградском районе по материалам, поступившим из органов прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в том, что он не платил свыше двух месяцев зарплату разнорабочему (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

- Весной 2019 года потерпевший работал на одном из объектов в станице Староминской. Предприниматель несколько месяцев, с апреля по май, не платил разнорабочему зарплату, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате задолженность составила более 21 тысячи рублей. При этом у обвиняемого были деньги. Но их он потратил на иные нужды.

Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей. Прокуратура края провела проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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