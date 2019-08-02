2019-08-02T12:38:09+03:00
Общество

В Краснодаре работают бесплатные спортивные занятия для детей

Площадки есть во всех районах города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре проводят бесплатные спортивные занятия для детей. Они продлятся еще до конца августа. С ребятами занимаются профессиональные инструкторы по 14 направлениям.

- Школьники могут бесплатно посетить любые площадки, подготовиться к тестированию ГТО. Заниматься можно утром с 08:00 до 13:00 и вечером - с 18:00 до 21:00, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На площадке по улице Вишняковой инструктор проводит занятия по футболу и баскетболу. В среду - с 18:00 до 21:00, в четверг - с 16:00 до 19:00, а также в пятницу и субботу.

Ребят ждут на черлидинг во Дворце спорта «Олимп». Занятия проходят дважды в неделю: в среду - с 13:00 до 15:00, в воскресенье - с 15:00 до 17:00.

По всем вопросам можно обращаться по улице Советской, 30, или по телефону 2620013.

Напомним, Дом культуры Северского района оснастили современной аппаратурой. Теперь здесь есть звукоусилительная техника и светодиодный экран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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