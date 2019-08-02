На Кубани по факту ДТП с двумя погибшими возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-02T13:13:04+03:00

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В краснодарском крае по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими возбуждено уголовное дело.

Сообщение об аварии в Северском районе на трассе А-146 поступило на пульт дежурного в пятницу, 2 августа, около 03:00. На место незамедлительно выехали правоохранители и сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автомобиля марки Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, там он столкнулся лоб в лоб с ВАЗ 2110 и Renault Logan.

- В результате аварии от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа, 9-летний ребенок был госпитализирован. С места аварии в больницу с травмами различной степени тяжести увезли 45-летнего водителя и 7-летнего пассажира Chevrolet, а также 40-летнего водителя Renault и двух его пассажиров 19 и 40 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Северском районе по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

ИСТОЧНИК KP.RU