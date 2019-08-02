СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-02T13:33:31+03:00

В Сочи в микрорайоне Бытха незаконно вырубили 7 деревьев Фото: Архив "КП"

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Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверила землю в районе улицы Краевско-Греческая в Хостинском районе Сочи. Было обнаружено, что здесь вырубили семь деревьев – среди них дуб грузинский, граб обыкновенный и сосна лучистая.

- Разрешение на это не выдавалось. Ущерб от незаконной рубки превысил 2,1 миллиона рублей, это согласно статье 260 Уголовного УК РФ является особо крупным ущербом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере).

Напомним, в Краснодарском крае назначили нового Азово-Черноморского природоохранного прокурора. Им стал старший советник юстиции Сушков Олег Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU