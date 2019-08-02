2019-08-02T13:37:18+03:00
Экономика

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

На Кубани с учетом госсубсидирования было выдано около 100 жилищных кредитов на сумму 195 млн рублей
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ за шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей. На Кубани с учетом госсубсидирования было выдано около 100 жилищных кредитов на сумму 195 млн рублей.

Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Новосибирской области и Краснодарском крае. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 млн рублей, в других субъектах – 2,2 млн рублей.

«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке задержали автомобиль браконьеров
На Кубани житель Сочи напал на полицейского
В Сочи в микрорайоне Бытха незаконно вырубили 7 деревьев
На Кубани по факту ДТП с двумя погибшими возбуждено уголовное дело
В Краснодаре работают бесплатные спортивные занятия для детей
В Ленинградском районе предприниматель не платил зарплату разнорабочему
Дом культуры Северского района оснастили современной аппаратурой
В Геленджике осудили владельца «ГАЗа» за смертельный джиппинг
В Сочи рабочие начали восстанавливать размытый участок трассы
В Апшеронском районе в лесу заблудились грибники
В Краснодарском крае назначили нового Азово-Черноморского природоохранного прокурора
Житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны
В Краснодаре лжезастройщика приговорили к 6 годам тюрьмы
Организации Кубани задолжали своим работникам более 200 миллионов рублей
В Краснодаре отремонтируют кровлю в 128 многоэтажках
Температура воды в Черном море 2 августа 2019: комфортнее всего купаться в Сочи
На Кубани более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО
Академию волейбола планируют открыть в Краснодаре
В Анапе появится дорога-дублер улицы Парковой