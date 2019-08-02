На Кубани житель Сочи напал на полицейского

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-02T13:52:12+03:00

За это он выплатит штраф в размере 40 тысяч рублей

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В мае этого года полицейские задержали жителя Сочи за мелкое хулиганство на первой платформе ж/д вокзала на станции Белореченская. Для разъяснения всех обстоятельств дела его доставили в служебное помещение для составления протокола об административном правонарушении.

- Задержанный не хотел выполнять законные требования правоохранителя. Он схватил руками сотрудника полиции за туловище, повалил его на скамейку. Так он нанес ему телесные повреждения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU