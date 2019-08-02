На Кубани житель Сочи напал на полицейского
В мае этого года полицейские задержали жителя Сочи за мелкое хулиганство на первой платформе ж/д вокзала на станции Белореченская. Для разъяснения всех обстоятельств дела его доставили в служебное помещение для составления протокола об административном правонарушении.
- Задержанный не хотел выполнять законные требования правоохранителя. Он схватил руками сотрудника полиции за туловище, повалил его на скамейку. Так он нанес ему телесные повреждения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU