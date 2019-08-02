2019-08-02T14:07:48+03:00
Происшествия

В Темрюке задержали автомобиль браконьеров

В их машине нашли 556 штук пеленгаса общим весом 603 килограмма
Александра ПОДУШКО
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В Темрюке задержали автомобиль браконьеровВ Темрюке задержали автомобиль браконьеровФото: Архив "КП"
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В Темрюке в поселке Ачуево пограничники остановили автомобиль марки «Фиат Дукато». Машину осмотрели. В ней нашли 556 штук пеленгаса общим весом 603 килограмма. Ущерб составил более 760 000 рублей.

- Браконьеры ловили пеленгас с помощью «волока» под видом официального промысла в реке Протока. Так они нарушили правила рыболовства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

На рыбаков завели уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Также 8 жителей Славянского и Калининского районов Краснодарского края подозреваются в причастности к данному преступлению.

Напомним, житель Калининского района получил 3 года колонии за хранение марихуаны. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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