Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут
Кубань и Крым соединил первый туристический маршрут, проложенный по воде. Он называется «Паруса Боспора» и продлится от пяти до восьми дней.
- Маршрут соединяет современные города, которые когда-то были античными полисами: Геленджик, Анапу, Керчь, Ялту, Балаклаву и Севастополь. Его протяженность составляет около 200 морских миль, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.
Путешественники смогут проплыть под Крымским мостом в ночное время, посетить памятники и музеи античной эпохи, которые входят в туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Помимо этого, у них будет возможность насладиться блюдами и винами античных времен.
Напомним, в Краснодарском крае на август 2019 года намечено проведение более 40 туристических событий. Жителей и гостей Кубани приглашают на фестивали, эногастрономические праздники и тематические выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU