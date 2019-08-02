2019-08-02T15:07:45+03:00
Общество

Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут

Путешествующие под «Парусами Боспора» проведут в пути около недели
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубань и Крым соединил первый туристический маршрут, проложенный по воде. Он называется «Паруса Боспора» и продлится от пяти до восьми дней.

- Маршрут соединяет современные города, которые когда-то были античными полисами: Геленджик, Анапу, Керчь, Ялту, Балаклаву и Севастополь. Его протяженность составляет около 200 морских миль, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

Путешественники смогут проплыть под Крымским мостом в ночное время, посетить памятники и музеи античной эпохи, которые входят в туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Помимо этого, у них будет возможность насладиться блюдами и винами античных времен.

Напомним, в Краснодарском крае на август 2019 года намечено проведение более 40 туристических событий. Жителей и гостей Кубани приглашают на фестивали, эногастрономические праздники и тематические выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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