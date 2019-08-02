2019-08-02T15:18:40+03:00
Общество

В Сочи сменился начальник городского ГИБДД

Ведомство возглавил уроженец курорта, подполковник Александр Кузьмин
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УВД по СочиФото: пресс-служба УВД по Сочи
Изменить размер текста:

Сегодня в Сочи заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Огурцов представил личному составу Госавтоинспекции курорта нового начальника. Им стал подполковник Александр Кузьмин.

- Руководство отметило высокий профессионализм Кузьмина. Он родился и вырос в Сочи, благодаря чему хорошо знаком с самыми больными вопросами обеспечения безопасности движения в городе. При этом, Кузьмин, прошедший путь от рядового инспектора до начальника отдела, обладает большим опытом, который поможет ему в осуществлении руководства, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

Одной из первых и важнейших задач для нового руководителя станет принятие срочных мер по предупреждению ДТП.

Напомним, приказом Генерального прокурора РФ назначили нового Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Краснодарского края. Им стал старший советник юстиции Олег Сушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ