В Сочи сменился начальник городского ГИБДД

2 Авг. 15:18 2019-08-02T15:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Сочи заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Огурцов представил личному составу Госавтоинспекции курорта нового начальника. Им стал подполковник Александр Кузьмин.

- Руководство отметило высокий профессионализм Кузьмина. Он родился и вырос в Сочи, благодаря чему хорошо знаком с самыми больными вопросами обеспечения безопасности движения в городе. При этом, Кузьмин, прошедший путь от рядового инспектора до начальника отдела, обладает большим опытом, который поможет ему в осуществлении руководства, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД по Сочи.

Одной из первых и важнейших задач для нового руководителя станет принятие срочных мер по предупреждению ДТП.

Напомним, приказом Генерального прокурора РФ назначили нового Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Краснодарского края. Им стал старший советник юстиции Олег Сушков.

ИСТОЧНИК KP.RU