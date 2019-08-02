2019-08-02T15:42:19+03:00
Общество

Кубанские предприятия получат 150 млн рублей на повышение производительности труда

Для получения субсидии компании должны соответствовать ряду условий
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае в 2019 году на поддержку повышения производительности труда на предприятиях выделят более 150 млн рублей. Средства можно будет направить на профессиональное обучение сотрудников и модернизацию рабочих мест. При этом, чтобы претендовать на получение субсидии, компания должна отвечать нескольким обязательным требованиям.

- Ежегодная выручка должна составлять от 400 млн до 30 млрд рублей, при этом, у компании не должно быть долгов по налоговым платежам. Также доля иностранного капитала не должна превышать четверти от общей суммы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году в нацпроект по повышению производительности труда планируют вовлечь более 30 предприятий Кубани. Субсидии получат предприятия, осуществляющие свою деятельность в таких отраслях, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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