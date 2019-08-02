2019-08-02T16:14:07+03:00
Общество

В сельских школах Кубани откроют «Точки роста»

Здесь учащихся будут готовить к соревнованиям Worldskills
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани в сельских школах в этом году откроют «Точки роста». Более 150 центров гуманитарного и цифрового образования появятся в рамках регионального проекта «Современная школа». Сейчас решаются вопросы не только их материально-технического оснащения, но и укомплектованности педагогическими кадрами.

- Так школа № 13 в поселке Венцы Гулькевичского района активно сотрудничает с сельскохозяйственным техникумом. Педагоги ССУЗа будут готовить в «Точке роста» ребят для участия в конкурсе профессионального мастерства Worldskills. Сейчас учителя проходят необходимые курсы повышения квалификации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что оснащаться «Точки роста» будут самым современным оборудованием. Здесь школьники смогут увидеть шахматные зоны, технологии цифрового пространства и современные гаджеты. Благодаря этому, педагоги надеются простимулировать интерес своих подопечных к обучению и получению полезных трудовых навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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