Кубань с начала 2019 года экспортировала более 125 тысяч декалитров вина

2 Авг. 16:36 2019-08-02T16:36:49+03:00

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Одним из самых важных направлений в развитии экспортного потенциала АПК Кубани является виноделие. С начала 2019 года в различные страны мира поставлено более 125 тысяч декалитров вина, произведенного предприятиями края.

- Сегодня благородный напиток, произведенный из кубанского винограда пьют в 14 государствах Европы и Средней Азии. В данный момент ведутся переговоры о поставках вина в Финляндию. При этом, проблемой с экспортом напитка в Европу возникают сложности из-за оформления документов и проведения необходимых лабораторных экспертиз. Единственный центр, где их можно провести находится в Москве. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности открытия лаборатории, которая будет обладать правом выдачи сертификатов, в Краснодаре, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что к 2024 году экспорт кубанских вин должен вырасти почти в 1,5 раза – с 325 тыс. до 445 тыс. декалитров. Для достижения этого показателя в регионе регулярно проводятся дегустации для дистрибьюторов и журналистов из зарубежных стран. В ноябре кубанский продукт представят на едином стенде российского вина на выставке ProWine China-2019 в Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU