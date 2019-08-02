В Сочи закроют более 250 незаконных торговых точек

2 Авг. 17:01 2019-08-02T17:01:40+03:00

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В Сочи продолжается борьба с незаконными торговыми точками. Только с начала года прошли 11 проверок в Дагомысе, Имеретинской Низменности и микрорайоне Чкаловский. Они выявили более 250 торговых точек, работающих без разрешительных документов. Особое внимание при проведении таких рейдов уделяют незаконной торговле во дворах частных домов на пути к пляжам.

- Наиболее часто во дворах частных домов располагаются небольшие магазины или столовые. При этом, у их владельцев не только нет никаких документов, они также нарушают требования безопасности, что может привести к трагедии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит добавить, что в составе рейдовых групп не только чиновники, полицейские и спасатели, но и представители коммунальных служб города. Они выявляют незаконные подключения к электросетям и водопроводу, а затем отключают нарушителей от них.

Рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности на курорте продолжатся до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU