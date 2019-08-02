В Новороссийске на пляжах растут помидоры, арбузы и дыни
Житель Новороссийска Сергей Стряпухин поделился фотографиями интересного урожая с местной газетой. Мужчина обнаружил кусты помидоров на небольшом острове Суджук в нескольких сотнях метров от берега поселка Алексино. Оказывается, что и на пляжах города не только для помидоров, но арбуз и дынь вполне хорошие условия для жизни.
- В этом нет ничего удивительного, - рассказывает ученый-биолог, руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович. – Отдыхающие часто приходят на пляж с едой. Кушают помидоры, дыню и арбузы. Во время трапезы под гальку проваливаются семечки этих ягод. Со временем на этом месте начинают расти ягоды. Живут, правда, они не долго – до начала сезона ветров осенью. Соленость почвы им не вредна, а вот когда начинает дуть сильный ветер и гнать соль с моря, тогда растения гибнут. На южных прудах, я видел, как растет перуанский физалис. Где Перу и где Новороссийск? Эту ягоду тоже кто-то ел, и случайно семена упали на землю.
Помидоры растут благодаря туристам, который едят их на пляже\ФОТО: Новороссийский рабочий
ИСТОЧНИК KP.RU