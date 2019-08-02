2019-08-02T17:56:34+03:00
Здоровье

Жителей Кубани приглашают пройти медобследование

Процедура – совершенно бесплатная
Максим ОСОКИН
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С начала 2019 года диспансеризацию прошли более 500 тысяч жителей КубаниС начала 2019 года диспансеризацию прошли более 500 тысяч жителей КубаниФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Кубани могут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках национального проекта «Демография». Всех желающих ждут в Центре здоровья Краевой больницы №2.

- Бесплатное медобследование по профилактической акции «Сохрани и приумножь свое здоровье!» будет проводиться до 31 августа 2019 года. Получить консультацию специалистов может любой житель региона, достигший 18-летнего возраста при предъявлении паспорта и страхового полиса, - сообщили «КП» - Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Врачи проверят дыхательную систему, работу сердца, состояние крови, зубов и полости рта, оценят остроту зрения. Также можно пройти обследование у терапевта, который оценит общие результаты исследования. Записаться на прием можно на сайте www.kkb2-kuban.ru и по телефону: 8 (861) 222-00-02.

Стоит отметить, что с начала 2019 году диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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