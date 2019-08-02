В Сочи неизвестный пытался изнасиловать девушку

2 Авг. 18:08 2019-08-02T18:08:15+03:00

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В Сочи неизвестный мужчина напал на девушку. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа 2019 года на улице Гвоздик.

- Я оставил девушку на несколько минут. В это время к ней подошел мужчина и совершил попытку изнасилования. Она начала кричать, за что злоумышленник ударил ее по лицу и убежал, - пишет «Регион online» со ссылкой на пост молодого человека пострадавшей в социальных сетях.

Услышав крики своей девушки, мужчина прибежал обратно, но злоумышленника на месте происшествия уже не было. Обращалась ли пострадавшая в полицию неизвестно.

Напомним, на Кубани трое злоумышленников изнасиловали пенсионерку. В дом к 61-летней жительнице села Белая Глина ворвались трое парней – одному двадцать лет, другим – 22. Они выломали дверь и надругались над женщиной. Злоумышленников задержали в тот же день по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU