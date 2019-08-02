2019-08-02T18:08:15+03:00
Происшествия

В Сочи неизвестный пытался изнасиловать девушку

Однако, та вспугнула злоумышленника громкими криками
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: bash.newsФото: bash.news
Изменить размер текста:

В Сочи неизвестный мужчина напал на девушку. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа 2019 года на улице Гвоздик.

- Я оставил девушку на несколько минут. В это время к ней подошел мужчина и совершил попытку изнасилования. Она начала кричать, за что злоумышленник ударил ее по лицу и убежал, - пишет «Регион online» со ссылкой на пост молодого человека пострадавшей в социальных сетях.

Услышав крики своей девушки, мужчина прибежал обратно, но злоумышленника на месте происшествия уже не было. Обращалась ли пострадавшая в полицию неизвестно.

Напомним, на Кубани трое злоумышленников изнасиловали пенсионерку. В дом к 61-летней жительнице села Белая Глина ворвались трое парней – одному двадцать лет, другим – 22. Они выломали дверь и надругались над женщиной. Злоумышленников задержали в тот же день по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ