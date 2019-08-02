2 Авг. 18:31 2019-08-02T18:31:25+03:00

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30 июля в «Летнем Театре» состоялся благотворительный спектакль «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ». Еще в начале июля на шоу было приглашено 150 зрителей, подопечных благотворительных и общественных организаций, совета ветеранов города, многодетные семьи, но уже за неделю до мероприятия стало понятно, что число желающих увидеть шоу о любимом городе гораздо больше.

«Летний театр» открыл свои двери абсолютно бесплатно для более 300 зрителей, которые мечтали, но не имели возможности по тем или иным причинам посетить нашумевший мюзикл.

Особенная энергетика, особенный показ для особенных гостей.

После представления артисты шоу отметили, что выступать именно в этот день было волнительно и ответственно, ведь разочаровать зрителей они просто не имели права.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» и Сочинская городская общественная организация помощи детям с особенностями развития «Радуга Сочи» выразили благодарность организаторам проекта за предоставленную возможность увидеть представление: «Спасибо за возможность посетить бесподобное шоу «Влюбленные в Сочи». Честно, не ожидали такой красочной и профессиональной постановки! Советуем сходить всей семьей, ведь интересно будет и малышам, и взрослым», «Посещение таких чудесных мероприятий является прекрасным подспорьем в преодолении вторичной аутизации в семьях, воспитывающих детей с особенностями развития. Спектакль заряжает энергией и оптимизмом, придает новых сил.»

Аплодисменты и восхищенные глаза зрителей в зале, благодарность людей, которые прошли блокаду в военные годы; детей, которым артисты подарили настоящую сказку; взрослых, в душах которых спектакль оставил свет надежды и силы на преодоление сложностей. Именно для этого артисты шоу «Влюбленные в Сочи» вновь и вновь выходят на сцену «Летнего театра», стремясь проникнуть в душу каждого зрителя, вне зависимости от социального статуса и возраста.

Вот такой удивительный вечер-подарок от «Влюбленных в Сочи», сделавший счастливыми сотни людей, ознаменовал окончание еще одного летнего месяца на лучшем курорте-страны, в Сочи. Но сказка, как и лето, продолжается! «Влюбленные в Сочи» ждут вас в «Летнем театре» все лето! Ближайшие спектакли 7,11,14,18 и 21 августа. Будет сказочно!

ИСТОЧНИК KP.RU